شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى: تطوير شبكات التوزيع بتكلفة 784 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه من المستهدف تنفيذ خطة إستثمارية بقيمة 784 مليون 928 الف جنيه خلال عام الموازنة 2024/2023 لتحسين أداء الشبكات و تلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

و أوضح شمعة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أنه سيتم تنفيذ خطة توسعات بقيمة 469 مليون جنيه و إحلال وتجديد بقيمة 240 مليون جنيه ، موضحا أنه جارى تنفيذ مشروع العدادات الذكية المرحلة الاولى ( RFP1 ) بقيمة 39.928 مليون جنيه.

و قال شمعة ، أن الشركة وضعت خطة لتوسع وإحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط والجهد المنخفض بما يتلاءم مع تطور الأحمال مما يساهم في تحسين أداء الشبكة وجودة التغذية الكهربائية للمشتركين حيث مستهدف تنفيذ الاتى خلال عام 2023/2024.

و أشار شمعة إلى أنه من المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى4.713 مليون مشترك في نهاية العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 3.97% عن المتوقع عام 2022/2023 والذي بلغ 4.533 مليون مشترك وعدد4.205 مليون مشترك فعلى عام 2021/2022.