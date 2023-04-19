شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لملكة الدنمارك ولرئيس زيمبابوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد سيادته، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الدنمارك بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية زيمبابوي أيمرسون دامبدزو منانجاجوا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد سيادته حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية زيمبابوي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.