الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة بجميع أنحاء الجمهورية طوال إجازة عيد الفطر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من الخميس 20 أبريل وحتى الثلاثاء 25 أبريل 2023.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012