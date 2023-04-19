شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة بجميع أنحاء الجمهورية طوال إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
الخميس 20 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة
الجمعة 21 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة
السبت 22 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة
الأحد 23 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة
الإثنين 24 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 22 درجة