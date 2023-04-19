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الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة بجميع أنحاء الجمهورية طوال إجازة عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من الخميس 20 أبريل وحتى الثلاثاء 25 أبريل 2023.

 

وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، كما يلى:


الخميس 20 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى  20 درجة

 


الجمعة 21 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  21 درجة

 


السبت 22 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى  21 درجة


الأحد 23 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى  22 درجة

 


الإثنين 24 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

 

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 17 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى  22 درجة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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