شكرا لقرائتكم خبر عن محذوفات مادة الإحصاء للثانوية العامة لطلبة الدمج ومدارس النور للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً بشأن الأجزاء المحذوفة من منهج الإحصاء لطلاب الصف الثالث الثانوى لجميع فئات الدمج ومكفوفين مدارس النور للعام الدراسي الحالى طبقا لأخر طبعة كتاب محملة على موقع الوزارة.

وأكدت الوزارة، أن الأجزاء المحذوفة من طلاب الثانوية العامة لجميع فئات الدمج ومكفوفين مدارس النور وهي كالتالي:-

- بصفة عامة يعفى الطلاب من الرسوم البيانية

- الوحدة الأولى الارتباط والانحدار

- يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون ويتم اعطائهم البيانات مجمعة ومن ثم تطبيق القانون لا يجاد معامل الارتباط ونوعه في مسائل معامل ارتباط الرتب سبيرمان يتم أعطاء الطلاب الجدول مرسوم ويطلب منهم اكمال بعض البيانات ومن ثم إيجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك.

- يعفى الطلاب من النشاط في صفحة 19 و20.

- عند إيجاد معادلة خط الانحدار يكتفى بالمسائل التي تعطى فيه البيانات المجمعة ويتم اعطائهم من المسائل ذات الجداول.

الوحدة الثالثة « المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية »

- في مسائل حساب التوقع والتباين والانحراف المعياري يتم اعطاء الطلاب الجداول مرسومة ويطلب منهم إكمال بعض البيانات وحساب المطلوب في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة الكثافة الاحتمالية يتم اعفاء الطلاب من الرسم البياني ويكتفى بالحل جبريا





الوحدة الرابعة ( التوزيع الطبيعي )- يتم اعفاء الطلاب من الكشف في جدول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي يتم اعفاء الطلاب من درس « بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي » من صفحة 94 إلى صفحة 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب تشار الرياضيات.