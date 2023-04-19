شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد المحذوفات بمنهج الثانوية العامة لطلاب الدمج ومدارس النور للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محذوفات مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة لطلاب الدمج وطلاب مدارس النور للمكفوفين





أولاً:- علم النفس:- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي صفحة 12، وقوانين نظرية المحاولة والخطا صفحة 11 و13، وقوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات صفحة 17 و18، و الذكاء البصرى المكاني ، والذكاء الجسمي الحركي صفحة 7 و8 ومفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف صفحة 51 و52 والشخصية الهستيرية صفحة 5 والشخصية السيكوباتية صفحة 55، والحيل الدفاعية (الازاحة - التقمص النكوص صفحة 69).

ثانيا:- علم الاجتماع: الفصل الأول النظرية الاجتماعية بناءها ووظائفها صفحة 75 - 77 ، وعلاقة علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا صفحة 90.

وبالنسبة للمحذوفات الخاصة بمدارس النور للمكفوفين لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالى، حيث حددت الوزارة المحذوفات كالتالى:

- بالنسبة لمقررات مدارس النور للمكفوفين، كتاب علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي العام نسخة 2021,2022، هو نفس الكتاب المقرر هذا العام لطلاب مدارس النور للمكفوفين للثانوية العامة.

- المحذوفات لمدارس النور للمكفوفين لطلاب الثانوية العامة، الذكاء البصرى المكانى صفحة 7، ونظرية التعلم بالفهم والاستبصار صفحة 15 و16 ونظرية الأنماط فى الشخصية صفحة 52 و53، ودرس نماذج من بعض النظريات فى علم الاجتماع صفحة 77.