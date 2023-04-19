شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم تحدد فئات من يمتحن ورقيا بالصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية فئات من طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد لهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني ورقيا، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات 6 مايو المقبل حسب جدول امتحانات كل مديرية تعليمية، وشملت الفئات الآتى:

- طلاب المنازل تعقد لهم الامتحانات ورقية داخل المدارس بلجان مؤمنة.

- الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية أثناء الامتحان الإلكترونى تعقد لهم الامتحانات ورقية فى نفس اليوم الذين تعرضوا فيه لمشكلات تقنية منعتهم من أداء الامتحان الإلكترونى.

- طلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت تعقد لهم الامتحانات ورقية.

- طلاب المدارس التى لا يتوافر بها شبكة إنترنت تعقد لهم الامتحانات ورقية.

- يعقد امتحان تكميلى للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول عقب انتهاء امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني فى نفس اليوم وبوقت كاف.

- تستمر الامتحانات للطلاب حتى وإن اعترضتها إجازة رسمية.

وأكدت المديريات التعليمية أنه بالنسبة لباقي الطلاب فإن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.