شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة امتناع أى طرف خارجى عن التدخل فى الشان السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء مع وزير خارجية تشاد "محمد صالح النضيف" بشأن تطورات الوضع في السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الإتصال شهد تبادل الطرفين وجهات النظر حول تطورات الازمة، حيث اتفقا بشأن ضرورة العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، بما يضع حداً للخسائر في الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري شدد على أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي.