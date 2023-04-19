شكرا لقرائتكم خبر عن فنيان بمترو الأنفاق ينجحا فى إصلاح كروت إلكترونية دقيقة خاصة بمحطات القوى الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تكريم كل من حسن عبد المحسن رئيس فنيين بإدارة التحكم بالخط الثاني، و رجب فوزى عبدالفتاح رئيس فنيين بإدارة القوى الكهربائية بالخط الثاني، وذلك لإجتهادهما فى العمل فى مجال إصلاح الكروت الإلكترونية الدقيقة الخاصة بمحطات القوى الكهربائية و أجهزة التحكم بالخط الثاني.

وأوضحت شركة إدارة المترو أنه تم إرسال الكروت التالفة إلى أكثر من شركة عالمية متخصصة فى مجال إصلاح الكروت الإلكترونية الدقيقة وجميعها فشلت فى إصلاحها ، و تمكن الفنيين بشركة المترو بخبراتهم ومهاراتهم العالية فى الوصول إلى إجراء التعديلات اللازمة لإعادة إصلاح الكروت التالفة وتشغيلها بأفضل كفاءة مما كانت عليه ويعد ذلك نجاحا كبيرا لأبناء شركة المترو وإظهار مدى كفائتهم فى العمل لتقديم الشركة أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وقالت الشركة فى بيان لها: حرص المهندس على الفضالى على التعبير عن مشاعر السعادة والسرور متمنيا لهما دوام الصحة والعافية وتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل، و فى إطار حرصه على الإعتماد على الجهود الذاتية والإستفادة من الكوادر الفنية المتواجدة بشركة المترو مما يأتى بثماره لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب بالخط الأول والثاني وعدم وجود أعطال أثناء التشغيل ، و يأتى ذلك التكريم أثناء حضور المهندس على الفضالى اجتماع مجلس الإدارة داخل قاعة الإجتماعات الرئيسية بمقر الشركة.

وسلم الفضالي شهادات التقدير لهما، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهما وسط سعادة عارمة من جميع الحضور.