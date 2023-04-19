شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادى والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس، والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تشهد خلال هذه الأيام العديد من الأعياد الوطنية والدينية يتشارك فيها الجميع وهو ما يؤكد على وجود محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته.

وفى السياق ذاته، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، مؤكدا على ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التى ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، كما شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة.