شكرا لقرائتكم خبر عن علوم الفضاء تطلق ورشا تدريبية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت حاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والممولة من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مجموعة من ورش العمل التدربية بعنوان "بناء النموذج الأولى وتطوير نموذج الأعمال" لتوجيه رواد الأعمال المقبولين فى مرحلة ماقبل احتضان الأفكار بالحاضنة، برعاية الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وأكد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة على الدور الهام الذى تقوم به الحاضنة فى تذليل كل العقبات أمام رواد الأعمال، وتسهيل إجراءات تسجيلهم لشركات ناشئة.

وتتلقي الفرق الفائزة فى مرحلة ما قبل الاحتضان دعم مادى يصل إلى 20 ألف جنيه للفكرة الواحدة ومجموعة من ورش العمل للتدريب على المبادئ الأساسية لريادة الأعمال، وأهمية صناعة الأفكار بطريقة إبداعية تُناسب احتياجات سوق العمل، والعمل بشكل أفضل على النموذج التجارى والنموذج الأولى، مع توفير الدعم الفنى والمالى، وإدارة الوقت والتحديات، بمشاركة نخبة من الخبراء فى مجال إدارة وريادة الأعمال.

وأضافت الدكتوره غادة خضرى رئيس حاضنة الاستشعار أنه قد تم اختيار أربعة أفكار تكنولوجية فى مرحلة ما قبل الاحتضان تتضمن مجموعة مختلفة من تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وهي Yield Monitoring System، VerTechX، Space Academy، wind turbine

يأتى ذلك انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى في دعم بيئة المشروعات وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة فى مصر وايمانا من الدكتور أبو المجد بأهمية دعم الشركات الناشئة والتغلب على التحديات التى تواجهها.