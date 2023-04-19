شكرا لقرائتكم خبر عن كل عام وأنتم بخير.. تفاصيل طقس أول أيام العيد فلكيا ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر فلكيا، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد الجمعة المقبل أول أيام العيد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة، القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة، السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة ، و جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة، وشمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".