شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يعلن عن خطة دعوية شاملة خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تجهيز خطة دعوية تُنفذ خلال أيام عيد الفطر المبارك بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالتواصل المستمر مع الجمهور خاصة في مثل هذه المناسبات المهمة.

وقال د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن طبيعة عمل الوعاظ والواعظات تقتضي أن يكونوا على اتصال مستمر مع فئات المجتمع المتنوعة بما يحقق الوعي العام ويوضح لهم ما التبس عليهم من مفاهيم وقضايا فكرية وحياتية، كما أن هذه المناسبات الطيبة لها خصوصية حيث تزداد فيها معدلات الاستجابة والرغبة في الاستفادة من هذه النماذج الدعوية، وهو ما يدرك المجمع أهميته وبالتالي يكون لديه أولوية خاصة في تكثيف البرامج الدعوية والتوعوية في مثل هذه الأوقات.

أضاف الأمين العام أن تحركات الوعاظ خلال فترة عيد الفطر المباركة تشتمل على أماكن متنوعة فلا تقتصر على المساجد فقط، وإنما تضم أماكن دور الرعاية الاجتماعية، ودور الإيواء والسجون والمستشفيات إلى غير ذلك من الأماكن التي تحتوي على هذه الفئات الأولى بالرعاية والعناية لرفع الروح المعنوية لهم وبثّ الآمال في نفوسهم.

فيما قال د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، إن الخطة الدعوية خلال أيام عيد الفطر المبارك هي خطة شاملة، حيث تشتمل على نحو 717 ساحة مخصصة لصلاة العيد في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دور رعاية الأيتام والمسنين والبالغة نحو 58 دار.

أضاف الهواري أن الخطة التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر تشتمل أيضًا على 40 مركزًا للشرطة ومراكز للتأهيل، كما أنها تضم نحو 208 مستشفى لزيارة المرضى ومواساتهم في آلامهم ومحاولة التخفيف عنهم.