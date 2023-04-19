شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى القاهرة يضبط 2.5 طن فسيخ مجهول المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى، بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك، وخلال العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش علي محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات تمكنت من ضبط 2.5 طن فسيخ مجهول المصدر في عدد 50 برميل يزن البرميل الواحد 50 كجم غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمخزن أحد المحلات بحى السيدة زينب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

كما تمكنت مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث شرق من ضبط 250 كجم لحم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن كاملة مجهولة المصدر بحى شرق مدينة نصر.