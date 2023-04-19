شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بإعلام القاهرة: دراما المتحدة تميزت بوجود مراجعين وباحثين لكل مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سارة فوزى، مدرس الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تميزت بوجود مراجعين والباحثين داخل المسلسل لعمل بحث على الشخصية مثل الشخصية الدينية رسالة الإمام أو لكنة معينة مثل لغة دمياط فى مسلسل تحت الوصاية ولدينا مراجعين تاريخيين وباحثين على مستوى الملابس واللغة والمعلومات المقدمة وهو ما يعكس حرص المتجدة بكل التفاصيل الدقيقة المرتبطة بانجاح العمل الدراسى واقرب للحقبة الزمنية والمحافظة والموقع الجغرافى الذى يدور فيه العمل الدرامى.

وأضافت الدكتورة سارة فوزى، فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن البحث يساعد السيناريست والستايلست والمخرج فى التعرف على طبية المكان ووضع زواية تصوير المسلسل من زوايا مختلفة ورسم الابعاد الشخصية والشكلة والاجتماعية للشخصية الدرامية وأيضا الملابس مهمة لوضع ملابس تلاءم للطبيعة الاجتماعية للشخصية والبعد الاقتصادى والحقبة الزمنية والتاريخية.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.