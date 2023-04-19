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الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة.. البحوث الإسلامية يوضح "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث سبق وقدرت دار الافتاء زكاة الفطر لهذا العام 1444هـ /2023م 30 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

 

يستعرض الإنفوجراف التالى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة:

 


-الفرق-بين-زكاة-الفطر-وزكاة-المال-والصدقة

 

 

زكاة الفطر:

متعلقة بالأبدان

تجب على من تلزمه النفقة 

يكفى في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه

 تصرف للفقراء والمساكين فقط 

 

زكاة المال:

متعلقة بالمال

تجب على من يملك المال 

يشترط لوجوبها النصاب والحول 

تتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها 

 

الصدقة:

تطوع وليست واجبة 

تختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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