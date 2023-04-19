شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء.. من غد الخميس إلى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء تبدأ اعتبارا من غد الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجارى، مشيرة إلى أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتصل مدة الإجازة الرسمية لعيد الفطر وتحرير سيناء، 6 أيام، هم:

1- الخميس 20 أبريل 2023.

2- الجمعة 21 أبريل 2023.

3- السبت 22 أبريل 2023.

4- الأحد 23 أبريل 2023.

5- الأثنين 24 أبريل 2023.

6- الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وجاء قرار وزارة القوى العاملة، فى ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الخميس الموافق 20 إبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.