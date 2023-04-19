شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر
أكد سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.
الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/يوم ، بنسبة تنفيذ تصل الى 55% ، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم عبارة عن مسار مكشوف وخطوط مواسير، كما تم عرض موقف مسارات نقل المياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 34%.