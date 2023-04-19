شكرا لقرائتكم خبر عن ري بيت .. مشروع لإعلام القاهرة يرفع الوعي بأهمية التدوير المنزلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، حملةً ترويجيةً بعنوان "ري بيت" لإعادة تدوير المخلفات المنزلية، تحت شعار "استفيد بيها بدل ما ترميها"، وذلك ضمن مشروع تخرج الفريق الطلابى.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بتقليل مخلفات المنازل، وترسيخ ثقافة إعادة التدوير المنزلي للاستفادة منها في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الحالية، كما تدعم خطة التنمية المستدامة لرؤية 2030.

كما توفر الحملة طرقًا متعددًة ومبتكرة، للتخلص من النفايات المنزلية بطريقة آمنة وتحويلها إلى أشياء مفيدة وصديقة للبيئة، كما أطلقت الحملة عددًا من الفاعليات بهدف التوعية لدى الأطفال والأسر.

وتشمل الفاعليات أنشطة طلابية داخل المدارس والمكتبات بمحافظة القاهرة وتزيين مقر كلية الإعلام بأشياء معاد تدويرها، بالإضافة إلى نشر الوعي عن إعادة التدوير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن مشروع "ري بيت" تم تحت إشراف الدكتور مسعد صالح والدكتورة هالة السيد.

يتكون فريق عمل المشروع من الطلاب: تقى ياسر، فوقية حسن، نوران إيهاب، إسراء السمان، أميرة محمد، دانه محمد، آيه جاد، ملك حسام، مارينا عادل، منه محمد، لوسيا اميل، رنا منتصر، هدى محمد، سلمى مشير، نوران امام، ونبيل محمد.