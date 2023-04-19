شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الإفراج عن 256 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بحوالى 105 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى وذلك فى إطار متابعة تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأضاف القصير أنه خلال الفترة من 7 أبريل حتى 13 أبريل تم الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 105 مليون دولار بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

وأضاف أن الإفراج شمل 228 ألف طن من الذرة بحوالى 82 مليون دولار وحوالى 28 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 21 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 2 مليون دولار ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 أبريل 2023) 4 مليون طن منهم 3 مليون طن ذرة ، 1 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 1.953مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.