شكرا لقرائتكم خبر عن 77% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار الوطن، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار الوطن.

وأيد 77% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار الوطن، بينما عارض 23% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار الوطن.



