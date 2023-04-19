كهرباء البحيرة: نستهدف خفض نسبة الفقد إلى 15.64% خلال العام المالى الحالى

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، أنه مستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 15.64% للعام المالى 2024/2023 مقابل 18.5% متوقع للعام المالى 2023/2022.

وأضاف عبد الشافى فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أن هناك خطة بالشركة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائى، لافتا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة هو تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقدًا بالتنسيق مع شرطة الكهرباء والاستمرار فى المسح الدورى للأنشطة المختلفة لخفض نسب المغلق.

وأضاف عبد الشافى أنه سيتم تكثيف أعمال لجان التفتيش الفنى التجارى والمتابعات المالية والتجارية بالشركة والعمل على سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة القيمة وتغيير العدادات المعطلة وسرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الانتظار وتكثيف أعمال المرور على العدادات لمراجعة ثابت العداد وإعادة معايرته لدى كبار المشتركين.