شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مستعدون لعيد الفطر وعلينا الحذر من كورونا والالتزام بتعليمات الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، لدينا استعداد تام لعيد الفطر المبارك، حيث لدينا تأمين وقائى متعلق بالاستعدادات الوقائية سواء على مستوى الأغذية ومقدمى الطعام وعلى مستوى نواقل الحشرات وحملات الوزارة فى أماكن التجمعات لمنع انتشار الحشرات.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، لدينا التأمين الطبى على مستوى المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، وعلى مستوى الطرق أيضا بتوفير سيارات الإسعاف من خارج القاهرة لداخل القاهرة والعكس.

أوضح حسام عبد الغفار أن أكثر زيادة طوارئ فى حوادث الطرق وخاصة طرق السفر لمحافظات الدلتا والأماكن السياحية والساحلية، والتجمعات التى ينتج عنها نوعا من الأعياء، كما أنه لدينا إستعداد أكثر سواء فى الفرق الطبية أو المستلزمات الطبية، واختلاف معدلات نشر سيارات الإسعاف وتمركزها على مسافات قريبة.

وأكد حسام عبد الغفار أن كورونا مازالت موجودة ويجب الحرص على التهوية الجيدة وارتداء الكمامة والحصول على اللقاح، والحرص فى تناول الأسماك المملحة والحلويات فى فترة العيد وأخذ نظام غذائى متوازن، والتأكد من الأماكن التى تبيع السلع، والإلتزام بتوجيهات هيئة الأرصاد الجوية.