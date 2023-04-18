شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة السلع تطرح الذرة الصفراء فى ثانى تداول لتوفير الأعلاف لصغار مربى الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع بأنه عقب نجاح أول تداول لسلعة الذرة الصفراء يوم الخميس الماضى فأنه تم اليوم الثلاثاء انعقاد جلسة استثنائية لسلعة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع.

وقامت هيئة السلع التموينية اليوم بعرض سلعة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع للتداول فى ثانى جلسة لها للذرة الصفراء بغية إتاحة هذه السلعة الأساسية والتى تعتبر أهم مدخل لصناعة الأعلاف.

وقال عشماوى، إنه بالتنسيق مع الدكتور عَلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية تقرر طرح سلعه الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية عبر منصة البورصة المصرية للسلع وذلك بغرض زيادة المعروض من السلع "سلعة الذرة الصفراء " لصالح صغار مربى الدواجن عن طريق طرح هذه السلعة لمصانع الأعلاف ذات الطاقات الإنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم على أن تقوم هذه المصانع بإعادة بيع الأعلاف فى صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجى الدواجن.

ومن المنتظر أن تعقد جلستين أسبوعيًا لسلعه الذرة الصفراء أيام الاثنين والخميس تباعًا.

وقامت 60 شركة (مصانع أعلاف) بتسجيل نفسها فى البورصة المصرية للسلع عقب توافقها مع اشتراطات العضوية للبورصة وقد تم بالفعل تنفيذ عدد 16 عملية وجارى اتخاذ إجراءات التسجيل من قبل شركات آخري.

وثمن عشماوى تدخل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيع سلعة الذرة الصفراء عبر البورصة المصرية للسلع واعتبر هذا الأمر إضافة كبيرة لصالح منتجى الدواجن للتخفيف من وطأة تقلبات الأسعار للسلع والحبوب والغلال على مستوى العالم نتيجة لاضطرابات سلاسل الإمداد نتيجة التغيرات الجيوسياسة التى يشهدها العالم.