انتهاء ورشة العمل الخاصة بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام بالمستحضرات الطبية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل الخاصة " بالتعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية".

وشهدت ورشة العمل، المقدمة لممثلي الشركات، التعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وذلك وفقاً لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 213 لسنة 2023 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية.

وشرح الدليل التنظيمي قواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وكيفية التقديم لإدراج المواد الخام الفعال للمستحضرات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات، والتعريف بأهم القواعد التي تساعد على سرعة تسجيل المستحضرات الطبية، وذلك لسرعة توفير الدواء للمواطن المصري.

وكانت أكدت هيئة الدواء المصرية أن تناول العرقسوس قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، عند تناوله بكميات كبيرة، أو لفترات طويلة من الزمن.​

وأضافت هيئة الدواء أنه يقلل من مستويات البوتاسيوم في الدم مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، والاعتلال العضلي الناتج عن نقص بوتاسيوم الدم، وكذلك زيادة مستوى الصوديوم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والتورم.​

وتابعت: تعد تأثيرات العرقسوس على البوتاسيوم وضغط الدم أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو الكلى كما أن الاستهلاك المفرط للعرقسوس أثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة والمشاكل الصحية لدى الطفل.