شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام النهضة: المتحدة ابدعت فى الأعمال الدرامية وتناولت مشاكل المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة السمرى عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت تنوع كبير فى دراما شهر رمضان، وحققت متابعة كبيرة من قبل الجمهور من مختلف الفئات العمرية سواء الأطفال أو الكبار وأيضا الدراما الاجتماعية التى تتناول مشاكل المجتمع .

وأضافت الدكتورة هبة السمرى فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن دراما المتحدة عبرت عن واقع المجتمع المصرى وركزت على المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها بعض فئات المجتمع وسلطت الضوء عليها ، وهو ما انعكس واضحا من خلال تبنى البعض القضية الاجتماعية والعمل على تقديم حلول لها وظهر ذلك من مسلسل تحت الوصاية الذى تناول قضية محورية وبدأ البرلمان فى التفاعل معها.

وكانت أكدت الدكتورة هبة السمرى عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تناولت صوت المرأة فى مسلسلات رمضان 2023، حيث تقدمت صورة المرأة فى دراما رمضان بشكل غير تقليدى مثل مسلسل الوصاية والعمدة، وعكست بصورة واقعية المرأة المصرية التى تكافح من أجل أسرتها والحفاظ عليها.

وأضافت الدكتورة هبة السمرى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن دراما الشركة المتحدة تولت مناقشة قضايا مهمة مثل مسلسل عملة نادرة مشاكل الميراث فى الصعيد وهى من المشاكل المهمة التي تعانى منها المرأة، مؤكدة أن دراما المتحدة تحظى بشعبية كبيرة كان لها نصيب كبير فى رمضان اقرب ضرب نار وجعفر العمدة وتعبر عن المجتمع المصرى.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.