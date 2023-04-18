شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس حار على الوجه البحرى ونشاط رياح غدا والعظمى فى القاهرة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة. . وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير الداخلية قبل العيد: نتصدى بشكل حاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه فى شأن حماية أمن وسلامة المواطنين.

فى بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب عن تقديره للجهد المبذول من قبل رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الشرطى، ما أسفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات، مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع توفيق عبر (فيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الإستقرار بما يؤكد الوجه الحضارى للبلاد.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.

كشفت قوات الأمن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام "الآجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق.

الإفتاء: إعلان رؤية هلال شوال بصفحتنا على الفيس بوك مساء الخميس

أعلنت دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، انها ستعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل، من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 18560 جنيها بدون مصنعية

يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 في مصر، مستويات 18560 جنيها في التعاملات الفورية وذلك بدون إضافة مصنعية على الجنيه، حيث تسجل مصنعية جرام الذهب في الجنيه 40 إلي 50 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم المنتجات المرغوب فيها خلال الفترة الحالية ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وله عدد من الأشكال قد تختلف من شركة إلي أخرى لكن الأكثر انتشاراً هو الجنيه المرسوم عليه صورة الملك جورج.

محمد صلاح ضمن أفضل 6 لاعبين فى دورى أبطال أوروبا قبل إياب ربع النهائى

تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة أفضل 6 لاعبين في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق إياب دور ربع النهائي للموسم الحالي 2022-2023 التي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل ستجمع تشيلسي ضد ريال مدريد، ونابولي ضد ميلان في اليوم الأول "الثلاثاء"، بينما سيخوض انتر ميلان مواجهة قوية أمام بنفكيا، وبايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في الليلة الختامية.

وجاء محمد صلاح في المركز السادس بواقع 295 نقطة جمعها بالرغم من خروج ليفربول من منافسات المسابقة القارية لصالح ريال مدريد الذي يتواجد حالياً في دور ربع النهائي.

بشار الأسد يستقبل وزير خارجية السعودية بالعاصمة السورية دمشق

أكدت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد وصل إلى العاصمة دمشق للقاء الرئيس السورى بشار الأسد.

وأعربت المملكة العربية السعودية وسوريا خلال الأيام الماضية عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

جاء ذلك فى البيان الذى صدر عن الجانبين السعودى والسورى فى ختام زيارة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السورى أعرب عن تقدير بلاده للجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التى ضربت سوريا.