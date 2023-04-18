شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مائدة إفطار على شاطئ العريش تمتد لأكثر من 5 كيلومترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أهالى مدينة العريش بشمال سيناء، مائدة إفطار على مسافة امتدت لأكثر من 5 كيلومترات على شاطئ مدينة العريش فوق بساط أخضر بعرض 20 مترًا، بمشاركة أهالى محافظة شمال سيناء لحضورها.

وشارك اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن افطار اليوم يؤكد ان العريش امنه وانت يعلن انطلاق موسم الصيف الجديد، لاستقبال كل أبناء محافظات مصر.

وتفقد المحافظ يرافقه نائب المحافظ اللواء هشام الخولي المائدة وقام بتحية القائمين عليها.

وأكد القائمون على تنفيذ المبادرة، أنها تطوعية يقوم بها رجال الأعمال وبدأ التحضير لها وتنفيذها، ودعوة جميع أهالى محافظة شمال سيناء لحضورها فى إطار بهجة وفرحة أهالى شمال سيناء بالقضاء على الإرهاب، ولتصل رسالة "أن سيناء آمنة".

كما أعلن عددًا من ممثلى العائلات بمدينة العريش، مشاركة العائلات بالحضور بإفطارهم ودعوتهم كل الأهالى من أبناء المراكز بشمال سيناء.

وبدورهم ترأس مشايخ ورموز العائلات من مدن المحافظة وفود مشاركة فى حضور فعاليات المبادرة انتقلت للعريش وتم استقبالهم من قبل المنفذين، كما شاركت أسر من عائلات العريش بحضورها بإفطارها وتناوله على الشاطئ مجتمعين.

وامتدت المائدة التى تعد الأكبر من نوعها بشمال سيناء، من منطقة ظلال النخيل وصولا لمنطقة المساعيد على شاطئ العريش، وخصصت خياما لاستقبال من يتناولون طعام الإفطار وتوفير إضاءة، ورافقت فعالية الإفطار أنشطة ترفيهية منوعة.

يذكر أن تنظيم مائدة إفطار جماعى للعائلات والأسر بشمال سيناء، جاءت استجابة لمقترح شباب مدينة العريش، أن تشهد المدينة هذا العام وبالتزامن مع عودة الاستقرار والأمان تنظيم مائدة إفطار تضم كافة أطياف المجتمع السيناوى، وبدورهم قدم رجال الأعمال مقترحهم بتحمل تكاليف تنظيم المائدة ودعوة الأهالى إليها.

وحرص القائمون على تنفيذ مبادرة الإفطار الجماعى على التجهيز طوال الـ3 أيام الماضية بمقاعد على بساط أخضر، بعرض 20 مترا أمتد على طول الشاطئ تجمله عقود إنارة ملونة من الجانبين، كما تم تخصيص أتوبيسات نقل للمواطنين المشاركين نقلتهم من أحياء ومناطق مدينة العريش لتوصيلهم لمكان الإفطار.