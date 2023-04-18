شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الجديدة لزيارة المتحف المصري بالتحرير والأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتنشيط حركة الزيارة الوافدة لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية، تقرر مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير وأهرامات الجيزة.

وتم مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير لمدة ساعتين، وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 ليستقبل المتحف زائريه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة السادسة مساءً.

كما تقرر مد مواعيد العمل الرسمية بمنطقة أهرامات الجيزة بدءا من الأول من مايو 2023 لتستقبل زائريها من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة السادسة مساء على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساء.

جاءت القرارات بهدف إتاحة الفرصة للزائرين من المصريين والسائحين لزيارة المتحف ومنطقة أهرامات الجيزة ليلا خاصة في ضوء حرص زائريهما من مختلف الجنسيات على زيارتهما باعتبارهما من أهم المقاصد السياحية على مستوي العالم.

وقد تم إخطار شركات السياحة بمواعيد العمل الجديدة، حتى يتسني لهم وضع برامجهم السياحية طبقا للمواعيد الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مواعيد الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء، وخلال أيام شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وفي عام 2017 وبمناسبة الاحتفال بمرور 114 عام على افتتاح المتحف كان قد تقرر فتح أبوابه للزيارة ليلا ومد ساعات الزيارة به حتى الساعة التاسعة مساءا يومي الأحد والخميس فقط، إلا أنه بعد جائحة كورونا عادت مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الخامسة مساءًا طوال أيام الأسبوع.

أما منطقة أهرامات الجيزة فمواعيد الزيارة بها تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، وخلال أيام شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.