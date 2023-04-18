شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
كشفت قوات الأمن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام "الآجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق.
وامتنع المتهمون عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، وحاولوا غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.