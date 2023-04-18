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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب.. هل يثأر فراج من السقا بعد 11 عاما من فيلم المصلحة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
- مع انتهاء الأحداث متوقع موت أو القبض على الإرهابى الظافر على يد الرائد عمر الإمام، وفى حالة موته، سيتمكن فراج من أخذ حقه بعد 11 عاما من موته على يد السقا فى فيلم "المصلحة".
- استطاع أحمد السقا قتل فراج فى "المصلحة" بعد محاولات عديدة من الوصول إليه بعد أن قتل فراج شقيق السقا فى بداية أحداث الفيلم.
مسلسل "حرب" مكون من 10 بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.