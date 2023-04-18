شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ المصرية يدرب السيدات على إعداد كعك العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبى "مطبخ المصرية" بعدد من قري حياة كريمـة بعدد من المحافظات المدرجة ضمن المبـادرة كمرحلة تجريبية، وذلك فى إطار المشـروع القومي لتنمـية الأسرة المصـرية.

ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك، يدرب "مطبخ المصرية" السيدات على إعداد كعك العيد، على يد أحد الطهاة الماهرين المتخصصين فى إعداد الكعك، حيث يتم تدريبهن على أساسيات إعداد الكعك وخطواته للوصول إلى المنتج النهائي وتغليفه لتقديمه إلى الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنمـوي مسـتدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعـداد الوجبـات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.