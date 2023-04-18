أخبار مصر.. 30 أبريل موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج السياحى

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها تحديد وزارة السياحة 30 أبريل موعدا للقرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج السياحى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تخصيص 477 مسجدا وساحة لإقامة صلاة العيد فى الجيزة.. اعرف الأماكن

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن مختلف المديريات بالجيزة تجري استعداداتها على قدم وساق لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال منظومة عمل متكاملة، مشيرا إلى أن المحافظة بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أقرت حزمة من الإجراءات خلال فترة إجازة العيد ومنها تكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة، وتشكيل غرف عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين.

التعليم تحدد 10 إجراءات لعقد امتحانات الثانوى العام للترم الثانى.. اعرف تفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة إجراءات مهمة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، نرصدها فى التقرير التالى:

نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية ليلة القدر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في احتفالية وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر"، استهلها بالقول: "اسمحوا لي في البداية، أن أتوجه لكم بالتحية وللشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني، بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك.. وإلى نص كلمة الرئيس..

وزارة الزراعة: توفير كعك العيد فى المنافذ ومعرض السلع الغذائية

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن منتجات الوزارة من الكعك مطروحة للبيع فى منافذ وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن تلك المنتجات خضعت لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية، ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

تعديل مواعيد عدة قطارات مع تطبيق التوقيت الصيفى بالسكة الحديد

عدلت هيئة السكة الحديد، مواعيد عدد من القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري وذلك بمناسبة العمل بنظام التوقيت الصيفي ابتدأ من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

الداخلية تنفى شائعات حول مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً إنهاء نزيل حياته بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل .

الأرصاد: انخفاض طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة يبدأ غداً لنهاية الأسبوع

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء، تشهد البلاد، انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى.

مصر للطيران: تعليق الحركة الجوية مع السودان

أصدرت مصر للطيران بيان لها منذ قليل أكدت فيه على استمرار تعليق الحركة الجوية مع السودان، وجاء فيه أنه نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني بدولة السودان الشقيق، تعلن مصرللطيران توقف رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم لحين إشعار آخر على أن يتم موافاتكم بأحدث المستجدات تباعاً.

التعليم: إعداد أسئلة امتحانات الثانوى العام على مستوى الإدارات والمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس، موضحة على أنه يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا هو ذات الامتحان الالكتروني.

شيخ الأزهر يهدى الرئيس السيسي نسخة فريدة من مصحف الأزهر الشريف.. اعرف تفاصيله

أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نسخة فريدة من مصحف الأزهر الشريف من نوادر المصاحف، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بليلة القدر، والتي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصرى بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة

قررت وزارة السياحة والآثار مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير لمدة ساعتين، وذلك بدءا من يوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023 ليستقبل المتحف زائريه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة السادسة مساء.

30 أبريل موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج السياحى

وافقت وزارة السياحة والآثار على مد المهلة المسموح بها لإدخال أسماء وبيانات المتقدمين لقرعة الحج السياحى موسم 1444 هـجريا على البوابة الإلكترونية الموحدة للحج، وبناء على هذا القرار سيتم مد مهلة تسجيل الحجاج الخميس 27 أبريل، بدلا مما كان مقررا غدا الأربعاء الموافق 19 أبريل.

المالية: 26 يوما على انتهاء مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى 26 يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

الشعبة العامة للذهب تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب فى الفترة الحالية

نصحت الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية، وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

الأهلى يستعيد جهود حمدى فتحى أمام الرجاء المغربى فى دورى الأبطال

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود حمدى فتحى لاعب خط وسط المارد الأحمر فى مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد انتهاء الإيقاف.

مواعيد مباريات اليوم.. قمة ثأرية بين تشيلسى والريال ونابولى ضد ميلان فى الأبطال

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 18-4-2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها قمة تشيلسي ضد ريال مدريد وصدام نابولي وميلان فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023.

وزير المالية: انتهاء فترة الاستفادة بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد 26 يومًا.. 100ألف من المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا.. والإفراج عن 800 سيارة مستوردة للمستفيدين من المبادرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون تنتهى بعد 26 يوم، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

الرئيس السيسى خلال الاحتفال بليلة القدر: العمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن سبيل حتمى لمن ابتغى السداد والنجاح.. وندعو الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية بعنايته ورحمته

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الله سبحانه وتعالى، اصطفى من بين ليالي شهر رمضان، ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، بأن أنزل فيها القرآن، لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام، وليلة الرحمة والنور والهدى.

الرئيس السيسى يهنئ حفظة كتاب الله خلال احتفالية ليلة القدر.. ويؤكد: ليلة القدر مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم التغيير الهائل لرسالة الإسلام.. ونتطلع إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الدينى الوسطي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاة والقراء، معربًا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود، لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام، والتعريف بجوهره الحقيقي، كقوة دفع إنسانية هائلة، من أجل الخير، والتقدم، والازدهار.

تفاصيل خطة توطين صناعة مهمات الكهرباء.. تكلفتها 9 مليارات جنيه سنويا.. حصر المهمات المطلوبة للجهد المنخفض والمتوسط والعالى خلال الـ5 سنوات المقبلة.. ومحمد شاكر: هدفنا مساعدة المنتج المحلى وتوفير العملة الصعبة

تنمية مهارات العاملين بالصناعة.. الحكومة تدرب 11 ألف معلم على تكنولوجيا الاتصالات الرقمية للنهوض بالتعليم الصناعى.. و1000 مدرب على البرامج التقنية المتطورة.. و50 ألف طالب يستفيد من التدريب الصناعى

يعد برنامج تنمية مهارات العاملين بالصناعة، أحد البرامج الرئيسية فى خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال العام الجارى 2022/23 للنهوض بالقطاع، سعياً إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى وتطوير منظومة التدريب الصناعى وبناء شراكات محلية ودولية لرفع كفاءة العنصر البشرى طبقا للمعايير الدولية.