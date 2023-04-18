شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعتى الملك سلمان والسويس لتعزيز التعاون على المستوى البحثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين أعضاء هيئة التدريس لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما ينعكس على إعداد جيل قادر على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

ووقعت جامعة الملك سلمان الدولية بروتوكول تعاون مع جامعة السويس؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين على المستوى الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والدكتور سيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس.

وجاء توقيع بروتوكول التعاون على هامش انعقاد مجلس جامعة الملك سلمان الدولية والذى عُقد بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر.