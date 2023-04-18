شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبى لكبارى السيل والمضيق بأسوان أمام حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان، أمام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وفي إطار خطة وزارة النقل بإلغاء مزلقانات السكك الحديدية عن طريق إنشاء كباري اعلى المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين

وأشار وزير النقل إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين وتشغيلهما تجريبيا يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة مضيفا ان هذين المشروعين هما هدية فخامة الرئيس لأهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك لافتا الى ان فخامة الرئيس قد وجه بضرورة التشغيل التجريبي للكوبريين قبل العيد لخدمة اهالي اسوان وتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

وأوضح الوزير أن كوبري السيل أعلى مزلقان السيل بمحافظة اسوان يبلغ طوله 560 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى اقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين لافتا الى الكوبري سيساهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان/السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة خاصة بعد ان عانى أهل اسوان منذ سنوات من اختناق حركة المرور عند مزلقان السيل بالاضافة الى وقوع عدد من حوادث السيارات والافراد

وفيما يتعلق بكوبري أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان، أشار الوزير إلى أن طول الكوبري يبلغ 650 متر بعرض19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة أنه تم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر ، وسيساهم الكوبري في فك الاختناقات المرورية التي كانت تحدث عند غلق المزلقان، بالإضافة إلي تجنب وقوع الحوادث .



أعمال إنشاء كوبرى المضيق



أعمال إنشاءات الكوبرى



الكوبرى



جانب من أعمال الإنشاءات



جانب من كوبرى المضيق



كوبرى المضيق