شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تكريم أهل القرآن يؤكد اهتمام الدولة بإعلاء كلمة الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن احتفالنا السنوي بليلة القدر وتكريم أهل القرآن ليؤكد اهتمام الدولة المصرية بخدمة القرآن الكريم وإعلاء كلمة الحق كتابا وسُنة.

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفالية مصر بليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "القرآن الكريم كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو أصدق الحديث وأعذبه ومن أصدق من الله قيلا؟.