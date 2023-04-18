شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية "ليلة القدر" بآيات من القرآن الكريم بصوت حجاج الهنداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر" بآيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ حجاج الهنداوي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية مصر بليلة القدر، والذي تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.