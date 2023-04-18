شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تعليق الحركة الجوية مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصر للطيران بيان لها منذ قليل أكدت فيه على استمرار تعليق الحركة الجوية مع السودان، وجاء فيه أنه نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني بدولة السودان الشقيق، تعلن مصرللطيران توقف رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم لحين إشعار آخر على أن يتم موافاتكم بأحدث المستجدات تباعاً.

وتهيب مصرللطيران بعملائها الكرام المسافرين من وإلى مطار الخرطوم على متن رحلاتها الجوية مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال

بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران.