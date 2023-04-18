شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تأخير مواعيد القطارات ساعة الأسبوع المقبل استعدادا للتوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد عدد من القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري، وذلك بمناسبة العمل بنظام التوقيت الصيفي ابتداء من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

وأكدت هيئة السكة الحديد، العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تنفيذ الأتي:

- عند تمام الساعة 23:00 يوم الجمعة 28 أبريل يقدم التوقيت ستين دقيقة ( ساعة ) فتصبح الساعة 24:00 ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بأكشاك البلوك والأبراج والمحطات.

- أكشاك البلوك التي تقفل ليلاً قبل الساعة 23:00 يقدم بها التوقيت ستين دقيقة بعد تبادل علامة القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بهذه الأكشاك من هذا الوقت تقوم القطارات وفقا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليا والتعليمات اللاحقة.

- القطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الإنتهائية خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط.