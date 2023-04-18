شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعداد أسئلة امتحانات الثانوى العام على مستوى الإدارات والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس، موضحة على أنه يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا هو ذات الامتحان الالكتروني.

وشددت الوزارة على أنه بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن الأسئلة تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

وأكدت الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع و ادخال الامتحانات وهم أعضاء التطوير التكنولوجي والتوجيه، على المنصة، للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز و مراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، والتنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات.