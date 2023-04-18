السفارة المصرية فى فيينا تقيم حفل إفطار شهر رمضان المبارك

القاهرة - سامية سيد - أقامت السفارة المصرية في فيينا برئاسة السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، حفل إفطار رمضان الليلة الماضية بمقر السفارة في العاصمة النمساوية فيينا.

وقد حرص السفير الملا على تقديم التهاني لأبناء الجالية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر بكل خير وازدهار.

حضر حفل الإفطار القنصل العام محمد البحيري ومدير مكتب مصر للطيران هشام أنيس، ووفد من الكنيسة القبطية في النمسا، وعدد من رموز الجالية في النادي المصري واتحاد المصريين ووفد الجالية من مدينة ليوبن وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والأشقاء العرب.