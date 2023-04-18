شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مساعد بإعلام القاهرة: دراما المتحدة الـ15 حلقة تميزت بالحبكة الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة بسنت مراد، أستاذ مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات قدمت المسلسلات الـ 15 حلقة خلال مسلسلات رمضان 2023، وهو ما يستحق التحية نظرا للتوجه لهذا النوع من الدراما التى تتميز بالحبكة الدرامية الواضحة بقصة المسلسل من انطلاقه حتى نهايته.

وأضافت الدكتورة بسنت مراد فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن مسلسلات الـ 15 حلقة للشركة المتحدة تواكب التطور العالمى من خلال إيجاد قالب درامى بعيدا عن المط والتطويل والحشو ويكون مسلسل غنى بالمعلومات تستعدى التطويل غير المبرر فى الحلقات .

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مسلسلات الًـ 15 حلقة تعكس أن السيناريست والمخرج متمكن فى أن يصل برسالته فى 15 حلقة والجمهور يميل لهذا النوع من الدراما القصيرة وهذا نوع ناجح فى هذه الفترة.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.