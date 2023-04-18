شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نور ورسالة النور يسلط الضوء على قول المعروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت حلقة أمس من مسلسل نور ورسالة النور، موضوع "قول معروف"، حيث نال كريم استحسان الزملاء عندما ساعد محمود لتكملة المباراة وسرعان ما إنقلب عليه الزملاء بسبب قوله المؤذي لمحمود، فأضاع الجميل والفضل، وتوضح الحلقة اثر المعروف في الحفاظ على الصدقة، ويحكي لنا الشيخ الأزهري في تطبيق رسالة النور قصة من التراث توضح هذا المعنى.

كما تحكي لنا الحلقة كيف كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تُعطر وتُطيب النقود بالمسك قبل منحها للفقراء، فما بالكم فيمن يتبع صدقته أذى بالقول أو الفعل، هذا ما نتعلمه من حلقة "قول معروف" ومسلسل نور ورسالة النور.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.