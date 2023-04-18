شكرا لقرائتكم خبر عن هل اختلاف لون صفار البيض يؤثر على قيمته الغذائية؟.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور سالى الفقى، طبيبة بيطرية، أنه لا علاقة بلون الصفار بجودة البيض أو النكهة أو القيمة الغذائية أو خصائص الطهى أو سمك القشرة، ولكن يوجد اختلافات طفيفة جدا فى فيتامين A، موضحه أن الطبيعى أن لون صفار البيض يتراوح مابين الأصفر الباهت إلى البرتقالى الغامق.

وأضافت: يعتمد لون صفار البيض فقط على النظام الغذائى للدجاجة، ويشير اللون الداكن للصفار إلى وجود الكاروتين "هي صبغة طبيعية توجد في بعض النباتات"، أى أن كلما زاد وجود الكاروتين في وجبات الدجاج زاد درجه اللون الاغمق فى الصفار ، موضحه أن ألوان صفار البيض الموجودة، هى:

1- برتقالى غامق:

فى الدجاج البلدى أو الدجاج الذى يأكل العلف غني بالكاروتين ( يتغذى فى المراعى).

2- برتقالي متوسط إلى أصفر ذهبي:

سوف ينتج عن وجبات الدجاج الغنية بالنباتات الخضراء والذرة الصفراء والبرسيم والمواد النباتية الأخرى ذات الصبغة الزانثوفيل ( لون أصفر) وهذا هو صفار اللون الأكثر شيوعًا الذي نراه في البيض المتاح في محل البقالة.

3- أصفر شاحب:

يكون فى الدجاج الذى يتغذى على علف منخفضة الزانثوفيل( اللون الاصفر) ، مثل أنظمة التغذية التي تتكون في الغالب من القمح أو دقيق الذرة البيضاء أو الشعير تنتج صفارا أصفر باهتا.