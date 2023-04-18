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81% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك.

 

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك.

 


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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