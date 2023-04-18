شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء ربيعية.. تفاصيل طقس أول أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة باتت تفصلنا على عيد الفطر المبارك والذى يوافق أول أيامه فلكيا الجمعة المقبل، وتزامنا مع قرب عيد الفطر يتساءل المواطنين حول درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة لما يمثله من فرصة هامة يحرص فيها المواطنين على الاستمتاع بالخروج للحدائق والمتنزهات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر فلكيا، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد الجمعة المقبل أول أيام العيد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة، القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة، السواحل الشمالية الغربية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة، وشمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يشهد غدا أتربة عالقة نهارا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".