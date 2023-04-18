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الاستثمار بأسوان..27 مصنعا ومجمع تمور وتنفيذ مشروع الدواجن التكاملى

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القاهرة - سامية سيد - ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما تم على أرض الواقع من مشروعات استثمارية.

 

شهدت المرحلة الحالية إنطلاق عدد من المشروعات الإستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية.

 

- إفتتاح فندق سياحى بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً.

 

- إفتتاح وتشغيل 27 مصنعا من إجمالى 34 مصنعا جارى إفتتاحهم على مراحل بحجم استثمارات بلغت نحو 150 مليون جنيه بعد الإنتهاء من ترفيقهم.

 

- البدء فى تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى.

 

- البدء فى مجمع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية.

 

- إنشاء مصنع آخر للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه على مساحة 29 فدان.

 

- فتح مصنع لإنتاج الكحول فى ذروة جائحة بعد إنهاء التعقيدات الروتينية.

 

- طرح 308 وحدة حرفية وصناعية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة.

 

- تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمالى 31 مستثمر.

 

- تضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

 

 

 

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MO Nasa

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