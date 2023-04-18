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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للأم خلال الحمل.. أبرزها تطعيم توكسيد التيتانوس والان مع تفاصيل الخبر
- الانتظام في الزيارات للوحدة الصحية يساعدك على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية.
- التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحميكي ويحمي جنينك من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي الذي يؤدي للوفاة.
- التغذية السلمية أثناء الحمل تحميكي وتحمي طفلك من الأمراض.
- المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل (مرة كل شهر على الأقل مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.
- المباعدة بين الولادات من ٣ - ٥ سنوات مفيدة لصحتك وصحة طفلك.
- الولادة في المؤسسات الصحية على أيدي متخصصين هي أضمن وسيلة للحفاظ على حياتك وحياة طفلك.
- يمكنك الحصول على الرعاية الصحية المستمرة لطفلك بالمجان من مراكز رعاية الأمومة والطفولة.
- المراكز والوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تهتم بصحة الأم والجنين.
ارشادات الام خلال فترة الحمل