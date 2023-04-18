شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم ممر شرفى بالعريش لـ83 حافظا للقرآن الكريم أثناء احتفال بتكريمهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ 83 من حفظة القرآن الكريم من أبناء مناطق غرب العريش بشمال سيناء، باستقبالهم بممر شرفى قبيل انطلاق فعالية تكريمهم التى نظمها لهم عددا من الشباب المتطوعين بالتعاون مع مؤسسات المجتمعى المدنى ومديرية التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ومنطقة الوعظ.

ونظم مجموعة من شباب شمال سيناء، الليلة، حفل تكريم لـ83 حافظا للقرآن الكريم من أبناء مناطق قرى غرب العريش من أعمار مختلفة، تتويجا لجهود انطلاق أنشطة ثقافية وترفيهية وتعليمية للأطفال فى هذه القرى بجهود تطوعية.

نظمت فعالية الاحتفال فى وسط مدينة العريش، بحضور على غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممثلين عن الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدنى.

استهل الاحتفال بممر شرفى لحفظة القرآن الكريم تقديرا لهم، وتسلم المكرمون شهادات التقدير وجوائز مالية مقدمة بجهود ذاتية، وتخلل فقرات الاحتفال تقديم فقرات اناشيد تواشيح دينية.

قال إسلام عروج، منسق الاحتفال، إن الفكرة بدأت قبل نحو عام بتضافر الجهود للنهوض بالمستوى التعليمى لدى أطفال منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش وتعويضهم عن كثير من الظروف التى مروا بها من خلال إقامة مركز تنوير وابداع فيه يتم تعليم الأطفال وتقويتهم دراسيا، وتخصيص برامج ترفيه وأنشطة إلى جانب فصل لتحفيظ القرآن، وتبنى مواهب الصغار فى الإنشاد والتواشيح والغناء، وتنظيم رحلات لهم لزيارة المناطق السياحية والأثرية.

وأشار إلى أن التجربة نجحت وتم تكرار التجربة فى منطقة المساعيد بجهود تطوعية وفى مقر إحدى الجمعيات الأهلية، وأثمرت التجربة خلال عام واحد، عن تحسن فى المستوى الدراسى، فضلا عن ظهور مواهب مبدعين صغار فى كل مجالات الفنون وحفظ القرآن.

وبدوره أشار أمجد البيك، أحد الشباب الداعمين لمشروع مركز التنوير بقرية الكيلو 17، إلى أنهم فور عرض الشباب عليهم تبنى الفكرة ودعمها لم يتأخروا وهم سعداء اليوم وهم يرون نتائج ما قدم من خلال براعم صغيرة تعلمت ونجحت.

وتابع أحمد جرير أحد الأهالى القائمين على المركز، أنه نجح فى زيادة الوعى والمعرفة وتحسن المستوى الدراسى لدى ابنائهم، لافتا أنه يستفيد من هذا الفصل نحو 150 تلميذا بمختلف المراحل الدراسية بنين وبنات من أبناء غرب العريش، الذين لا يوجد فراغ لديهم فهم بعد الدراسة يتجهون لهذا المركز للتعلم على يد أساتذة متخصصين وايضا ممارسة الترفيه والألعاب المختلفة.

وأشارت نوال سالم القائمة على فصل تنويرى بمنطقة المساعيد، إلى أنه يتم فى الجمعية القائمة عليها تأهيل وتعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن لنحو 85 طفلا وطفلة والهدف هو تبنيهم واكتشاف مواهبهم ودعمهم وتشجيعهم.

وتابعت الدكتورة أمانى غريب، من المبادرين لدعم الأطفال، أنه تم بالتعاون مع الشباب المتطوعين تجهيز مكان للاحتفال بحفظة القرآن الكريم الصغار بشكل يليق بهم ويشجعهم على الاستمرار فى رسالتهم، اضافة لتشجيع المبدعين منهم فى الإنشاد الدينى والتواشيح.

أضافت أنه سابقا تم تنظيم رحلات ويوميات ترفيه للأطفال وزيارتهم من ممثلى المجتمع المدنى وتقديم جوائز تحفيزية لهم.

وأشار خليل الليثى من القائمين على المبادرة، إلى أنهم اليوم يحصدون ثمار جهد عام من تطبيق الفكرة لتكون نواة لمراكز إبداع جديدة تنتشر فى أماكن أخرى.

وأعرب عبدالرحمن يوسف أبو عيطة من فريق عمل المبادرة، انهم يسعون لأن تطبق فى كافة القرى والمناطق بعد أن اثبتت نجاحها انطلاقا من منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، وكانت وراء تحسن المستوى الدراسى للصغار والشباب أبناء المنطقة، وتحفيزهم على التنافس فى إظهار مواهبهم.

وأكد على غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، أن هذا الجهد هو نتاج مثمر لتعاون الأهالى المتطوعين فى الخير مع مؤسسات المجتمع المدنى فى أداء رسالة العلم والتنوير إلى جانب الخدمات المجتمعية، لافتا أنه يتم تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأهلية القائمة على هذه المشروعات.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه سيتم خلال الفترة القادمة تقديم الدعم اللازم للأطفال والشباب فى هذه المناطق وتخصيص رحلات لهم عن طريق الشباب والرياضة لزيارة معالم مصر المختلفة، والمشاركة فى كافة الانشطة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الشيخ خالد عبدالعزيز مدير الدعوة الإعلام الدينى بمنطقة وعظ شمال سيناء، أن هذه المبادرة تحميل تأصيل لفكرة التحفيظ للقرآن الذى يسبقه التعليم وهى المبادئ التى تأسس عليها العلماء الكبار، لافتا إلى أنهم يقدمون كافة اوجه الدعم لها وسعداء بنجاحها.