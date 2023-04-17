شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيت الصيفى.. اعرف متى سيتم التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تصديقه اليوم على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر.

وذكر القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنه يأتي بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.