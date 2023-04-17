مفتى الجمهورية يكشف حكم استخدام المسبحة فى التسبيح وهل هى بدعة؟

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور شوقى علَّام، مفتى الجمهورية، على سؤال لإحدى متابعات برنامج «كل يوم فتوى» على قناة صدى البلد، مع الإعلامى حمدى رزق بشأن حكم الانصراف عن سماع القرآن فى أثناء العمل.

وقال شوقى علَّام إذا قام البعض بتشغيل القرآن خلال العمل، وانشغلوا عن السماع دون عمد فلا مانع شرعًا من ذلك.

وبشأن التسبيح له تعالى وأحكامه، أجاب مفتى الجمهورية أن التسبيح بالمسبحة جائزٌ، ومن الأمور المندوبة شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ من وسائل ذكر الله سبحانه وتعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة.

وأكد مفتى الجمهورية على أن النبى صلى الله عليه وسلم، أقر التسبيح بالسبحة، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعى بِدْعِيَّتَهُ.

واستدل مفتى الجمهورية بحديث صَفِيَّةَ بنت حيى رضى الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَى أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، قَالَ: «لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذِهِ، إلا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي. فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ»، وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كَانَ لِأَبى الدَّرْدَاءِ رضى الله عنه نَوًى مِنْ نَوَى الْعَجْوَةِ فى كِيسٍ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَخْرَجَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدةً يُسَبِّحُ بِهِنَّ حَتَّى يَنْفَدْنَ".